Про це в ефірі 24 каналу сказав журналіст та політичний оглядач Денис Казанський. За його словами, режим Володимира Путіна довго не протримається, бо президент старий і хворий.

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"Я вже не знаю, якою логікою все можна пояснити. Те, що вони роблять на Донбасі, це не спирається взагалі на будь-яку привабливість", – сказав Казанський.

Захоплюють руїни

За словами журналіста, окупанти намагалися продати "рускій мір". Однак в якийсь момент росіяни зрозуміли, що нічого не виходить.

Українці коли подивилися, що зробили з Донбасом, то з'явився імунітет до всього "руского міра". Будь-яким нормальним людям стало огидно. Й зараз це помста від Росії,

– сказав Казанський.

Він вважає, що знищення Волновахи не мало жодного сенсу для росіян. Вони руйнують українські міста й намагаються захопити руїни.

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