Леонин Невзлин, который является российским оппозиционером в изгнании, сообщил о состоянии Шойгу со ссылкой на собственные источники в Москве.
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Невзлин об инфаркте в Шойгу
Оппозиционер отметил, что так называемый министр обороны России Сергей Шойгу уже выбыл из игры.
Возможно, станет инвалидом, если выживет. Внезапно произошел обширный инфаркт, он в реанимации, подключен к устройствам,
– заявил Невзлин.
Он добавил, что есть такие слухи, что инфаркт мог произойти не по естественным причинам.
Напомним, что Шойгу после начала полномасштабного вторжения России длительное время не появлялся на публике и не комментировал ситуацию. Возникли разговоры о его исчезновении, болезни и возможной расправе со стороны Владимира Путина. В конце марта он якобы вышел на публику. Тогда же стало известно, что в государстве-агрессоре издали приказ создать фейкового министра.
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