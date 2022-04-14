Леонін Невзлін, який є російським опозиціонером у вигнанні, повідомив про стан Шойгу з посиланням на власні джерела у Москві.

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Невзлін про інфаркт у Шойгу

Опозиціонер зазначив, що так званий міністр оборони Росії Сергій Шойгу вже вибув із гри.

Можливо, стане інвалідом, якщо виживе. Раптово стався обширний інфаркт, він у реанімації, підключений до пристроїв,

– заявив Невзлін.

Він додав, що є такі чутки, що інфаркт міг статися не з природних причин.

Нагадаємо, що Шойгу після початку повномасштабного вторгнення Росії тривалий час не з'являвся на публіці та не коментував ситуацію. Виникли розмови про його зникнення, хворобу та можливу розправу зі сторони Володимира Путіна. Наприкінці березня він нібито вийшов на публіку. Тоді ж стало відомо, що у державі-агресорці видали наказ створити фейкового міністра.

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