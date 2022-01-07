После экстренного заседания НАТО: Блинкен начал брифинг

США прилагают все усилия, чтобы дипломатическим путем снизить напряжение вблизи границ Украины. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Бликен во время брифинга 7 января.

Главы МИД НАТО в пятницу, 7 января, провели срочное заседание под председательством генсека альянса Йенса Столтенберга. Впоследствии Блинкен провел брифинг.

Заметьте Руководители МИД НАТО на срочном заседании призвали Россию к деэскалации и диалогу

Агрессивные действия России являются угрозой миру и стабильности в Европе. Мы готовы дать решительный ответ на дальнейшую российскую агрессию, но дипломатическое решение все еще возможно и приоритетно,

– заявил госсекретарь США.

В то же время для этого Россия должна выбрать путь дипломатии и деэскалации.

Главное из брифинга Блинкена

Украина. Госсекретарь США заявил, что Россия может прибегнуть к провокациям, чтобы применить военную силу. Страна-агрессор надеется, что пока в мире поймут, что случилось, может быть поздно.

Так называемые "гарантии безопасности". По словам Блинкена, некоторые требования по так называемым российским "гарантиям безопасности" являются "абсолютно невыполнимыми". Россия выдвигает их специально, чтобы впоследствии обвинить США в срыве диалога.

Санкции. Блинкен заверил, что Штаты готовы к диалогу с Россией. Есть сферы, в которых возможен прогресс. В то же время этот диалог должен быть "улицей с двусторонним движением". Если Россия будет прибегать к эскалации, будут новые санкции.

НАТО. Госсекретарь США напомнил, что в НАТО никогда не обещали России, что Альянс не будет расширяться на восточные территории.

Заявление генсека НАТО

Йенс Столтенберг заявил, что все присутствующие на заседании подтвердили единство в ответ на российскую агрессию против Украины. Страну-агрессора призвали к деэскалации и диалогу.

Генсек НАТО предупредил Россию, что дальнейшая агрессия в сторону Украины будет стоить дорого. В то же время Столтенберг подчеркнул: "Мы должны быть готовы к тому, что дипломатия потерпит поражение".

Генсек НАТО отметил, что демократическая и стабильная Украина не может быть угрозой России.

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