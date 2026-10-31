После эвакуации из Алешек украинцы пересекли границу в Черниговской области: трогательные кадры встречи

Украина провела гуманитарную операцию по спасению людей в оккупированных Алешках в Херсонской области. Во время временного режима тишины на Херсонском направлении были разминированы дороги, доставлены гуманитарные грузы и эвакуированы люди, нуждавшиеся в помощи.

Украина провела гуманитарную операцию по спасению людей в оккупированных Олешках в Херсонской области. В рамках гуманитарной миссии в Олешках Херсонской области из города было эвакуировано более 750 жителей. Об этом сообщила первая леди США Мелания Трамп в сети Х.

Среди эвакуированных – и дядя Николай, возвращения которого ждала его племянница Ирина.

Мы рады, что наконец-то воссоединились, у нас еще будет долгий путь к восстановлению. Ему все дается с трудом. Это когда твои корни остались там, а тебя вырывают. Даже не столько стены, сколько твое ощущение в этих стенах. И это больно отпускать,

– говорит Ирина.

"Честно говоря, я еще там, у меня все мысли там. Очень долгий путь был", – говорит дядя Николай.

Ирина наконец дождалась возвращения своего дяди Николая: видео

Люди рассказывают, как прошла дорога и как поддерживали связь с Украиной в условиях оккупации.

Мы не успели уехать, как уже обстреляли машину с мирными жителями, а потом будут говорить, что это сделали украинцы. Там все время неспокойно. Я так устала, что не хотела жить, – плакала женщина, которая уехала вместе с больным мужем.

Женщина рассказывает о тяжелой жизни в условиях оккупации: смотрите видео

Люди ехали со своими домашними животными, которые тоже стойко перенесли дорогу.

Дождались возвращения в Украину и домашние животные: фото