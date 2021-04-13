Олег Устенко заявил, что когда страны откроют свои границы, в Украине ожидают увеличение миграционных процессов. Из-за этого власти нужно обеспечить экономический прорыв за быстрый период времени.

Что заявил Устенко

Опыт 2014 – 2017 годов показывает, что активная миграция может быть после карантина. Об этом советник президента по экономическим вопросам заявил в интервью.

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Тогда за пределы страны выехали в поисках лучшей жизни, по разным оценкам, около 5 миллионов человек. Это все стимулируется странами-реципиентами нашей рабочей силы. Причем делается это открыто,

– сказал советник Владимира Зеленского.

Как уменьшить миграцию

По словам Устенко, риски миграции имеют и положительную роль. Они стимулируют бизнес заниматься активным переоснащением своих производств и предприятий.

"Когда есть риск, что рабочая сила уедет, и ты не в состоянии выплачивать конкурентные заработные платы, потому что на твоих предприятиях низкая производительность труда, ты просто вынужден повышать свою эффективность", – объяснил Устенко.

Политик добавил, что для этого нужно привлекать инвестиции: "Если сам не можешь, значит будешь искать тех, у кого есть деньги, в том числе и извне".

По его словам, Украина станет местом, куда будут активно инвестировать. Но не потому, что все так хорошо, а потому что все неэффективно. Потому, что даже незначительные инвестиции в реальный сектор могут давать колоссальный эффект. Такой эффект, который можно получить в развитых экономиках.

Обратите внимание! В Чехии по количеству нелегальных мигрантов в 2020 году первое место заняли украинцы. В целом выявили 6 645 нарушителей. Преимущественно это люди, которые приехали на работу легально, однако после окончания срока действия документов остались в стране. Кстати, далее в списке нелегалов в Чехии оказались молдаване и грузины.