После карантина в Украине начнется новая волна миграции, – Устенко
Олег Устенко заявил, что когда страны откроют свои границы, в Украине ожидают увеличение миграционных процессов. Из-за этого власти нужно обеспечить экономический прорыв за быстрый период времени.
Источник:"РБК-Украина"
Что заявил Устенко
Опыт 2014 – 2017 годов показывает, что активная миграция может быть после карантина. Об этом советник президента по экономическим вопросам заявил в интервью.
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Тогда за пределы страны выехали в поисках лучшей жизни, по разным оценкам, около 5 миллионов человек. Это все стимулируется странами-реципиентами нашей рабочей силы. Причем делается это открыто,
– сказал советник Владимира Зеленского.
Как уменьшить миграцию
По словам Устенко, риски миграции имеют и положительную роль. Они стимулируют бизнес заниматься активным переоснащением своих производств и предприятий.
"Когда есть риск, что рабочая сила уедет, и ты не в состоянии выплачивать конкурентные заработные платы, потому что на твоих предприятиях низкая производительность труда, ты просто вынужден повышать свою эффективность", – объяснил Устенко.
Политик добавил, что для этого нужно привлекать инвестиции: "Если сам не можешь, значит будешь искать тех, у кого есть деньги, в том числе и извне".
По его словам, Украина станет местом, куда будут активно инвестировать. Но не потому, что все так хорошо, а потому что все неэффективно. Потому, что даже незначительные инвестиции в реальный сектор могут давать колоссальный эффект. Такой эффект, который можно получить в развитых экономиках.
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