На территории Чешской Республики за 2020 год полиция по делам иностранцев обнаружила 7 093 лица, незаконно находящихся в стране. Это почти на 25% больше, чем в 2019 году. Больше всего среди задержанных оказалось украинцев.

По сравнению с 2019 годом, количество людей, задержанных на внешней границе Шенгенского пространства, уменьшилось. Как объяснил Майер, это связано с уменьшением трафика в международных аэропортах почти на 80%.

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По словам главы полиции Чехии по делам иностранцев Милана Майера, на это количество сильно повлияли мигранты, задержанные за нарушение правил Министерства здравоохранения. Из-за пандемии COVID-19 пребывание в стране было запрещено.

Кто живет в Чехии нелегально

Также увеличилось количество иностранцев, которые нелегально проживают в Чехии. В 2020 году их было выявлено 6 645, а в 2019 году – 5 174 человека. Преимущественно это люди, которые приехали в Чехию легально, но остались там после окончания разрешенного срока.

Кого больше всего среди задержанных:

украинцев; молдаван; грузин.

Количество иностранцев, которые хотели незаконно въехать в Чехию через внешнюю границу Шенгенской зоны, снизилось с 503 до 448. Это число уменьшилось во втором квартале, после введения противоэпидемических мероприятий в марте 2020 года полиция по делам иностранцев задержала всего одного человека.

Куда пытались сбежали

В 2020 году полиция также задержала 486 беженцев, которые хотели попасть в другую страну через Чехию. По сравнению с 2019 годом, их стало на 220 больше.

В основном они перемещались на фургонах и грузовиках из Словакии в Германию. Большинство мигрантов были из Афганистана, за ними следовали сирийцы, марокканцы и турки. По словам Майера, больше всего проблем у полиции с афганцами, которые часто притворяются несовершеннолетними.