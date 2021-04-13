Олег Устенко заявив, що коли країни відкриють свої кордони, в Україні очікують збільшення міграційних процесів. Через це владі потрібно забезпечити економічний прорив за швидкий період часу.

Що заявив Устенко

Досвід 2014 – 2017 років показує, що активна міграція може бути після карантину. Про це радник президента з економічних питань заявив у інтерв'ю.

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Тоді за межі країни виїхали в пошуках кращого життя, за різними оцінками, близько 5 мільйонів осіб. Це все стимулюється країнами-реципієнтами нашої робочої сили. Причому робиться це відкрито,

– сказав радник Володимира Зеленського.

Як зменшити міграцію

За словами Устенка, ризики міграції мають і позитивну роль. Вони стимулюють бізнес займатися активним переоснащенням своїх виробництв та підприємств.

"Коли є ризик, що робоча сила їде і ти не в змозі виплачувати конкурентні заробітні плати, тому що на твоїх підприємствах низька продуктивність праці, ти просто змушений підвищувати свою ефективність", – пояснив Устенко.

Політик додав, що для цього потрібно залучати інвестиції: "Якщо сам не можеш, значить будеш шукати тих, у кого є гроші, зокрема й ззовні".

За його словами, Україна стане місцем, куди будуть активно інвестувати. Але не тому, що все так добре, а тому що все неефективно. Тому, що навіть незначні інвестиції в реальний сектор можуть давати колосальний ефект. Такий ефект, який можна отримати у розвинених економіках.