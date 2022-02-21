Сначала заместитель главы администрации президента России и представитель государства-агрессора в нормандском формате, а затем и глава внешней разведки России сделали соответствующие заявления на заседании Совбеза, которое проходит 21 февраля, сообщает 24 канал.

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Нарышкин поддержал "присоединение Донбасса к России"

Глава внешней разведки России сказал, что поддерживает предложение о "вхождении оккупированного Донбасса в состав России". Владимир Путин ответил ему, что этот вопрос пока не обсуждают.

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