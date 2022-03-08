Речь идет о фейковом разговоре Путина со стюардессами. Об этом на брифинге сообщил украинский политик Сергей Лещенко, информирует 24 канал.
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Лещенко опроверг фейк о Зеленском
Теперь россияне распространяют информацию о том, что видео с лидером Украины Владимиром Зеленским в его кабинете было снято на зеленом фоне с подложенным видеорядом.
Лещенко подчеркнул, что это неправда, а президент Украины не только остается в Киеве, но и выполняет свои полномочия в полном объеме.
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