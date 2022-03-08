Йдеться про фейкову розмову Путіна зі стюардесами. Про це під час брифінгу повідомив український політик Сергій Лещенко, інформує 24 канал.

Цікаво Лише російський паспорт: європейські бізнесмени просять забрати громадянство ЄС у росіян

Лещенко спростував фейк про Зеленського

Тепер росіяни поширюють інформацію про те, що відео з лідером України Володимиром Зеленським в його кабінеті було зняте на зеленому фоні з підкладеним відеорядом.

Лещенко наголосив, що це неправда, а президент України не лише залишається у Києві, але й виконує свої повноваження у повному обсязі.

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!