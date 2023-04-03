Об этом в эфире 24 Канала заявил бывший руководитель Управления криминальной разведки Валерий Кур. Он подчеркнул, что это хороший сигнал, свидетельствующий об условном отбрасывании врага дальше.

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Две цели ликвидации Татарского

Первая – показать Евгению Пригожину его место, отметил Валерий Кур. Вторая – намекнуть Владимиру Путину, что в России формируется определенная группа, которая может возглавить страну после государственного переворота. Причем их может быть несколько.

"Мы видим, что Патрушев подтянулся к Ковальчуку, который в свое время воспитал Путина как руководителя идейной империи. Но он все потерял. Золотов тоже подтянулся к Ковальчуку – все идут к сильному. То есть уже начинает формироваться группа, которая после госпереворота, хочет возглавить руководство России", – сказал экс-руководитель управления уголовной разведки.

Валерий Кур о ликвидации Татарского: смотреть видео

В этих процессах мешает Пригожин, отметил эксперт. Также в эфире 24 Канала прозвучало имя журналиста Антона Красовского – может ли он быть следующим после Татарского?

"Он заволновался, потому что он "шестерка". Фронт переносится с внешних позиций на внутренние. Это дает хороший сигнал – внимание, скоро отодвинем врагов поглубже. Будет сложно, но уже началось", – подчеркнул спикер.

Отметим, Антон Красовский – российский пропагандист, в 2022 году призвал топить и сжигать украинских детей. Даже его коллеги не оценили и не поддержали таких заявлений. Невероятно, но россияне и здесь все перекрутили, назвав Красовского "украинским агентом".

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