Facebook возобновил свою работу после того, как там произошел масштабный сбой. Об этом информирует 24 Канал.
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Компания работает
В Meta сообщили, что работают над устранением неполадок в работе сервисов. Пользователи уже могут зайти в приложение, доступ восстанавливают.
В компании отметили, что они знают о проблемах в работе соцсети и уже работают над устранением.
Проблемы фиксировали у пользователей по всему миру. Meta оперативно отреагировали на проблемы. Все началось с того, что людей массово выбросило из их аккаунтов.
Instagram до сих пор не работает.
В работе Meta был масштабный сбой
- Под вечер 5 марта пользователей фейсбука и инстаграма выбросило из аккаунтов. Пользователей Meta массово выбило из фейсбука, мессенджера и инстаграма. Зайти повторно невозможно. В частности фейсбук выдает "неправильный пароль" несмотря на то, что данные введены правильно.
- Издание DailyMail.com со ссылкой на источники в Facebook, сообщает, что внутренние системы компании также перестали работать, что могло привести к масштабному сбою. Перебои ощущаются как и в приложениях социальных сетей, так и на вебсайтах по всему миру.
- Впоследствии пользователи начали массово жаловаться и на YouTube – было подано более 1 000 жалоб.