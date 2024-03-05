Facebook возобновил свою работу после того, как там произошел масштабный сбой. Об этом информирует 24 Канал.

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Компания работает

В Meta сообщили, что работают над устранением неполадок в работе сервисов. Пользователи уже могут зайти в приложение, доступ восстанавливают.

В компании отметили, что они знают о проблемах в работе соцсети и уже работают над устранением.

Проблемы фиксировали у пользователей по всему миру. Meta оперативно отреагировали на проблемы. Все началось с того, что людей массово выбросило из их аккаунтов.

Instagram до сих пор не работает.

В работе Meta был масштабный сбой