Facebook відновив свою роботу після того, як там стався масштабний збій. Про це інформує 24 Канал.

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Компанія працює

У Meta повідомили, що працюють над усуненням неполадок у роботі сервісів. Користувачі вже можуть зайти у застосунок, доступ відновлюють.

У компанії наголосили, що вони знають про проблеми у роботі соцмережі та вже працюють над усуненням.

Проблеми фіксували у користувачів по всьому світі. Meta оперативно відреагували на проблеми. Все почалося з того, що людей масово викинуло з їхніх акаунтів.

Instagram досі не працює.

У роботі Meta був масштабний збій