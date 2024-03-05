Facebook відновив свою роботу після того, як там стався масштабний збій. Про це інформує 24 Канал.
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Компанія працює
У Meta повідомили, що працюють над усуненням неполадок у роботі сервісів. Користувачі вже можуть зайти у застосунок, доступ відновлюють.
У компанії наголосили, що вони знають про проблеми у роботі соцмережі та вже працюють над усуненням.
Проблеми фіксували у користувачів по всьому світі. Meta оперативно відреагували на проблеми. Все почалося з того, що людей масово викинуло з їхніх акаунтів.
Instagram досі не працює.
У роботі Meta був масштабний збій
- Під вечір 5 березня користувачі фейсбуку та інстаграму повикидало з акаунтів. Користувачів Meta масово вибило з фейсбуку, месенджеру та інстаграму. Зайти повторно неможливо. Зокрема фейсбук видає "неправильний пароль" попри те, що дані введені правильно.
- Видання DailyMail.com з посиланням на джерела у Facebook, повідомляє що внутрішні системи компанії також перестали працювати, що могло призвести до масштабного збою. Перебої відчуваються як і в застосунках соціальних мереж, так і на вебсайтах по всьому світу.
- Згодом користувачі почали масово скаржитися і на YouTube – було подано понад 1 000 скарг.