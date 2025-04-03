Об этом пишет политолог и экс-нардеп Александр Черненко, передает 24 Канал.

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Это звонок для других

Политолог подчеркнул, что медведчуковский пропагандист Молчанов давно работал на кремль.

Постоянный участник пропагандистских ток-шоу на российском ТВ, в частности шоу Соловьева. Молчанов был уверен, что недосягаем для СБУ. Предатель был не только пророссийским пропагандистом, но и работал одновременно на две спецслужбы страны-агрессора: ФСБ и внешнюю разведку России,

– акцентирует Черненко.

Эксперт напоминает, что СБУ недавно сообщала об активизации пророссийской пропаганды и предупреждала всех агитаторов кремля об уголовной ответственности.

"Задержание Молчанова стало очередным этапом этой работы. Спецоперация – пример высокого профессионализма подчиненных Малюка. Кроме того, арест Молчанова – дополнительный звонок для всех пророссийских пропагандистов, которые сбежали из Украины и работают на Кремль. У многих из тех, кто сейчас находится в странах ЕС, после задержания Молчанова, началась истерика. Каждый пророссийский пропагандист, в какой бы стране он не находился, рано или поздно сядет за решетку", – считает политолог.

По его словам, Молчанов не первый задержанный вип-агитатор "русского мира" – можно вспомнить фамилии Макса Назарова (Диордицы), другого политэксперта "пула Медведчука" Корнийчука и многих других. В то же время это впервые с начала полномасштабного вторжения СБУ добилась задержания в ЕС российского агента, который работал против нашего государства в информационной сфере.

Напомним ранее стало известно, что Служба Безопасности провела многоходовую международную спецоперацию на территории ЕС. В результате которой, пропагандист Кирилл Молчанов поверил, что он приглашен для вручения премии в Германию, лететь куда надо было через Варшаву. Отсюда Молчанов попал не в Берлин, а был передан Украине.