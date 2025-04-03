Про це пише політолог та екснардеп Олександр Черненко, передає 24 Канал.

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Це дзвінок для інших

Політолог підкреслив, що медведчуківський пропагандист Молчанов давно працював на кремль.

Постійний учасник пропагандистських ток-шоу на російському ТБ, зокрема шоу Соловйова. Молчанов був впевнений, що недосяжний для СБУ. Зрадник був не тільки проросійським пропагандистом, але і працював одночасно на дві спецслужби країни-агресора: ФСБ та зовнішню розвідку Росії,

– акцентує Черненко.

Експерт нагадує, що СБУ нещодавно повідомляла про активізацію проросійської пропаганди і попереджала всіх агітаторів кремля про кримінальну відповідальність.

"Затримання Молчанова стало черговим етапом цієї роботи. Спецоперація – приклад високого професіоналізму підлеглих Малюка. Крім того, арешт Молчанова – додатковий дзвінок для всіх проросійських пропагандистів, які втекли з України і працюють на Кремль. У багатьох з тих, хто зараз перебуває у країнах ЄС, після затримання Молчанова, почалась істерика. Кожен проросійський пропагандист, в якій би країні він не перебував, рано чи пізно сяде за ґрати", – вважає політолог.

За його словами, Молчанов не перший затриманий віп-агітатор "русского міра" – можна згадати прізвища Макса Назарова (Діордіци), іншого політексперта "пулу Медведчука" Корнійчука та багатьох інших. Водночас це вперше з початку повномасштабного вторгнення СБУ домоглась затримання в ЄС російського агента, який працював проти нашої держави в інформаційній сфері.

Нагадаємо раніше стало відомо, що Служба Безпеки провела багатоходову міжнародну спецоперацію на території ЄС. В результаті якої, пропагандист Кіріл Молчанов повірив, що його запрошено для вручення премії у Німеччину, летіти куди треба було через Варшаву. Звідси Молчанов потрапив не у Берлін, а був переданий Україні.