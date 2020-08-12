После мощного взрыва в Ливане зафиксировали вспышку COVID-19: детали
В Ливане зафиксировали 300 новых случаев заражения COVID-19. Это рекордное количеством для страны. Эксперты связывают вспышку с мощным взрывом, который произошел в Бейруте.
Как заявил представитель ВОЗ, после взрывов в стране есть риск ускорения распространения COVID-19, сообщил theguardian.
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Такое мнение высказал на брифинге ООН в Женеве представитель Всемирной организации здравоохранения Тарик Ярасевич. По его словам, чрезвычайная ситуация в Бейруте привела к ослаблению многих мероприятий для предотвращения распространения COVID-19. Именно это повысило риск увеличения скорости передачи вируса в ближайшие недели.
Ситуация в медицинской сфере страны была напряженной еще до катастрофы в Бейруте. Ранее ВОЗ призвала выделить 15 миллионов долларов помощи. Причина в том, что из-за глубокого финансового кризиса в Ливане наблюдали дефицит медикаментов и медицинских средств.
Взрыв в Бейруте: что известно
- Мощный взрыв в порту Бейрута произошел 4 августа 2020 года в вечернее время. Взрывная волна повредила и разрушила тысячи домов.
- Как утверждают правоохранители Ливана, взрыв произошел из-за селитры. Погибло уже более 220 человек, пострадавших – более 5 тысяч.
- В Ливане объявили чрезвычайную ситуацию и заявили, что это катастрофа национального масштаба. Дело в том, что взрыв в Бейруте оставил 300 тысяч человек бездомными, нанесенный ущерб оценивается в более чем 3 миллиарда долларов.
- 8 августа на центральной площади Бейрута собрались тысячи людей. Они почтили память погибших во время катастрофических взрывов. Однако позже акция переросла в жестокие столкновения с силовиками, которые открыли огонь по людям.