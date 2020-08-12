В Ливане зафиксировали 300 новых случаев заражения COVID-19. Это рекордное количеством для страны. Эксперты связывают вспышку с мощным взрывом, который произошел в Бейруте.

Как заявил представитель ВОЗ, после взрывов в стране есть риск ускорения распространения COVID-19, сообщил theguardian.

Обратите внимание Это могла быть атака, – Пентагон об ужасном взрыве в Бейруте

Такое мнение высказал на брифинге ООН в Женеве представитель Всемирной организации здравоохранения Тарик Ярасевич. По его словам, чрезвычайная ситуация в Бейруте привела к ослаблению многих мероприятий для предотвращения распространения COVID-19. Именно это повысило риск увеличения скорости передачи вируса в ближайшие недели.

Ситуация в медицинской сфере страны была напряженной еще до катастрофы в Бейруте. Ранее ВОЗ призвала выделить 15 миллионов долларов помощи. Причина в том, что из-за глубокого финансового кризиса в Ливане наблюдали дефицит медикаментов и медицинских средств.

Справка. В Ливане вообще зарегистрировали 7121 случай инфицирования. Из них 87 – летальные. Стоит отметить, что последний раз всплеск заболеваемости был еще до масштабных взрывов в порту Бейрута.

Взрыв в Бейруте: что известно