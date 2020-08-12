Після потужного вибуху у Лівані зафіксували спалах COVID-19: деталі
У Лівані зафіксували 300 нових випадків зараження COVID-19. Це рекордна кількістю для країни. Експерти пов'язують спалах з потужним вибухом, який трапився у Бейруті.
Як заявив представник ВООЗ, після вибухів в країні є ризик прискорення поширення COVID-19, повідомило theguardian.
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Таку думку висловив на брифінгу ООН в Женеві представник Всесвітньої організації охорони здоров'я Тарік Ярасевич. За його словами, надзвичайна ситуація в Бейруті привела до ослаблення багатьох заходів для запобігання поширенню COVID-19. Саме це підвищило ризик збільшення швидкості передачі вірусу у найближчі тижні.
Ситуація у медичній сфері країни була напруженою ще до катастрофи у Бейруті. Раніше ВООЗ закликала виділити 15 мільйонів доларів допомоги. Причина в тому, що через глибоку фінансову кризу в Лівані спостерігали дефіцит медикаментів і медичних засобів.
Вибух у Бейруті: що відомо
- Потужний вибух у порту Бейрута трапився 4 серпня 2020 року у вечірній час. Вибухова хвиля пошкодила і зруйнувала тисячі будинків.
- Як стверджують правоохоронці Лівану, вибух трапився через селітру. Загинуло вже понад 220 осіб, постраждалих – більше ніж 5 тисяч.
- У Лівані оголосили надзвичайну ситуацію та заявили, що це катастрофа національного масштабу. Річ у тім, що вибух у Бейруті залишив 300 тисяч людей бездомними, завдані збитки оцінюють у понад 3 мільярди доларів.
- 8 серпня на центральній площі Бейрута зібралися тисячі людей. Вони вшанували пам'ять загиблих під час катастрофічних вибухів. Однак вже згодом акція переросла в жорстокі сутички з силовиками, які відкрили вогонь по людях.