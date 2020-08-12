У Лівані зафіксували 300 нових випадків зараження COVID-19. Це рекордна кількістю для країни. Експерти пов'язують спалах з потужним вибухом, який трапився у Бейруті.

Як заявив представник ВООЗ, після вибухів в країні є ризик прискорення поширення COVID-19, повідомило theguardian.

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Таку думку висловив на брифінгу ООН в Женеві представник Всесвітньої організації охорони здоров'я Тарік Ярасевич. За його словами, надзвичайна ситуація в Бейруті привела до ослаблення багатьох заходів для запобігання поширенню COVID-19. Саме це підвищило ризик збільшення швидкості передачі вірусу у найближчі тижні.

Ситуація у медичній сфері країни була напруженою ще до катастрофи у Бейруті. Раніше ВООЗ закликала виділити 15 мільйонів доларів допомоги. Причина в тому, що через глибоку фінансову кризу в Лівані спостерігали дефіцит медикаментів і медичних засобів.

Довідка. У Лівані загалом зареєстрували 7 121 випадок інфікування. З них 87 – летальні. Варто зазначити, що востаннє сплеск захворюваності був ще до масштабних вибухів у порту Бейрута.

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