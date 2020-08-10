Глава Міністерства оборони США Марк Еспер заявив, що причиною серії потужних вибухів у Бейруті могла бути атака. Водночас Еспер не може назвати остаточну причину вибухів.

Глава Міністерства оборони США підкреслив, що точно причина трагедії наразі встановлюється. Про це пише The Hill.

Важливо Для постраждалих українців у Бейруті створять Фонд допомоги: деталі

Еспер також не відкидає варіанту, що це була атака. Очільник Пентагона вважає, що президент США Дональд Трамп цілком справедливо припустив, що це могла бути атака.

У перший день президент Трамп правильно припустив, що це могла бути атака. Наприклад, наслідок перевезення озброєння руху "Хезболла", можливо, майстерня з виготовлення вибухівки. Хто знає? Я не думаю, що зараз хтось може точно сказати. Ми дуже ретельно вивчаємо це,

– сказав Еспер.

Він наголосив, що "є люди, які вважають нападом" вибух у Бейруті. Однак причини вибуху наразі не встановлені.

Більше про це Вибух у Бейруті: кількість жертв різко зросла до 220, ще понад сотня зниклих безвісти

Вибух у Бейруті: головне