Это могла быть атака, – Пентагон об ужасном взрыве в Бейруте
Глава Министерства обороны США Марк Эспер заявил, что причиной серии мощных взрывов в Бейруте могла быть атака. В то же время Эспер не может назвать окончательную причину взрывов.
Глава Министерства обороны США подчеркнул, что точная причина трагедии сейчас устанавливается. Об этом пишет The Hill.
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Эспер также не исключает варианта, что это была атака. Глава Пентагона считает, что президент США Дональд Трамп вполне справедливо предположил, что это могла быть атака.
В первый день президент Трамп правильно предположил, что это могла быть атака. Например, следствие перевозки вооружения движения "Хезболла", возможно, мастерская по изготовлению взрывчатки. Кто знает? Я не думаю, что сейчас кто-то может точно сказать. Мы очень тщательно изучаем это,
– сказал Эспер.
Он подчеркнул, что "есть люди, которые считают нападением" взрыв в Бейруте. Однако причины взрыва пока не установлены.
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Взрыв в Бейруте: главное
- Вечером 4 августа в Бейруте произошел мощный взрыв в порту. Взрывная волна повредила и разрушила тысячи домов.
- Правоохранители Ливана утверждают, что в порту произошел взрыв селитры. В результате взрыва погибли уже более 220 человек, более 5 тысяч пострадали.
- Чрезвычайную ситуацию власти Ливана назвали катастрофой национального масштаба. Взрыв в Бейруте оставил 300 тысяч человек бездомными, нанесенный ущерб оценивается более чем в 3 миллиарда долларов.
- Тысячи человек собрались 8 августа на центральной площади Бейрута, чтобы почтить память погибших во время катастрофических взрывов несколько дней назад. Впоследствии акция переросла в жестокие столкновения с силовиками, которые открыли огонь по людям.