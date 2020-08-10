Глава Министерства обороны США Марк Эспер заявил, что причиной серии мощных взрывов в Бейруте могла быть атака. В то же время Эспер не может назвать окончательную причину взрывов.

Глава Министерства обороны США подчеркнул, что точная причина трагедии сейчас устанавливается. Об этом пишет The Hill.

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Эспер также не исключает варианта, что это была атака. Глава Пентагона считает, что президент США Дональд Трамп вполне справедливо предположил, что это могла быть атака.

В первый день президент Трамп правильно предположил, что это могла быть атака. Например, следствие перевозки вооружения движения "Хезболла", возможно, мастерская по изготовлению взрывчатки. Кто знает? Я не думаю, что сейчас кто-то может точно сказать. Мы очень тщательно изучаем это,

– сказал Эспер.

Он подчеркнул, что "есть люди, которые считают нападением" взрыв в Бейруте. Однако причины взрыва пока не установлены.

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