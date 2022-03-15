Еще два месяца назад большинство видели Украину среди "аутсайдеров". Об этом свидетельствуют данные свежего опроса социологической группы "Рейтинг".
Внимание Большинство украинцев готовы на компромисс с Россией, но при условии возвращения Крыма и Донбасса
Большинство украинцев считают Украину лидером среди стран Европы / Инфографика "Рейтинг"
В то же время, 63% видят Украину в "лидерах" среди стран бывшего СССР, тогда как еще два месяца назад видели преимущественно среди "середнячков".
В общей сложности, 76% считают, что дела в Украине двигаются в правильном направлении. Это самый высокий показатель за всю историю замеров.
Только 15% противоположного мнения, 10% – не смогли оценить ситуацию. Во всех регионах и среди возрастов доминирует оценка направления как правильного.