Ще два місяці тому більшість бачили Україну серед "аутсайдерів". Про це свідчать дані свіжого опитування соціологічної групи "Рейтинг".
Увага Більшість українців готові на компроміс з Росією, але за умови повернення Криму та Донбасу
Більшість українців вважають Україну лідером серед країн Європи / Інфографіка "Рейтинг"
Водночас 63% бачать Україну в "лідерах" серед країн колишнього СРСР, тоді як ще два місяці тому бачили переважно серед "середнячків".
Загалом, 76% вважають, що справи в Україні рухаються у правильному напрямку. Це найвищий показник за усю історію замірів.
Лише 15% протилежної думки, 10% – не змогли оцінити ситуацію. У всіх регіонах та серед вікових груп домінує оцінка напрямку як правильного.