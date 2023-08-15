Городской голова сообщил об изменении движения троллейбусов и автобусов. По состоянию на утро 15 августа власти сообщали об эвакуации людей из домов, в которых есть попадания.
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Что известно о перекрытии улицы во Львове
Улица Ряшивская во Львове перекрыта. Троллейбусы 23 и 30, а также автобусы 14, 21 и 92 временно изменят схему движения,
– заявил Андрей Садовый.
По его данным, российские захватчики попали по жилым домам во Львове. В частности, на верхних этажах разгорелся пожар.
"Эвакуируем людей. Все службы на месте", – объяснил утром городской голова.
В результате атаки на Львов пострадали люди
Глава Львовской ОВА Максим Козицкий сообщил, что по состоянию на 7 утра 15 августа обломки ракет во Львове упали на многоквартирные жилые дома на улицах Патона и Каховской. Там был пожар и разрушение.
Людей эвакуировали. Есть пострадавшие. Им оказывают всю необходимую медицинскую помощь. Информация о погибших пока не поступала. Небольшие возгорания фиксировали и в других частях Львова. Их оперативно потушили,
– заявил Козицкий.
По его словам, в одном из гипермаркетов города из-за падения обломков ракеты обвалился потолок. Кроме того, там повреждены машины.
Какая ситуация во Львовской области
"В Ставчанах повреждены 10 домов. По состоянию на этот час известно о людях, которые получили легкие травмы", – заверили в ОВА.
Максим Козицкий сообщил о поврежденных домах в Суховоле, предварительно – без раненых.
Больше информации пообещал рассказать позже.
Один из пострадавших многоквартирных домов во Львове и частные дома в Ставчанах / Фото Козицкого и Садового