За сутки 15 марта добавилась еще одна "горячая точка" на карте Харькова. Орки нанесли артиллерийский удар по многоэтажкам в Немышлянском районе.

Важно В Харькове взрывы раздавались по всему городу

Дома загорелись

В 2 домах – разрушены квартиры. Там возник пожар. Спасатели потушили огонь на общей площади около 200 квадратных метров. Людей эвакуировали, а из-под завала извлекли тело погибшего.

Под завалами – люди

Всего за день чрезвычайники спасли из-под завалов 4 человек. Также достали тела двоих погибших.

Журналистка из Харькова рассказала об обстрелах – разрушены около 600 домов: