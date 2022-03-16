За добу 15 березня додалась ще одна "гаряча точка" на мапі Харкова. Орки завдали артилерійського удару по багатоповерхівках у Немишлянському районі.

Важливо У Харкові вибухи лунали по всьому місту

Будинки зайнялись

У 2 будинках – зруйновані квартири. Там виникла пожежа. Рятувальники загасили вогонь на загальній площі близько 200 квадратних метрів. Людей евакуювали, а з-під завалу дістали тіло загиблого.

Під завалами – люди

Загалом за день надзвичайники врятували з-під завалів 4 людей. Також дістали тіла двох загиблих.

Журналістка з Харкова розповіла про обстріли – зруйновано близько 600 будинків: