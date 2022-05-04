После объявления Путиным войны Украине россиян ждет неприятный "сюрприз"

В западных медиа появляются сообщения о том, что российский президент Владимир Путин может объявить войну Украине во время торжеств 9 мая, которое, как известно, является настоящим триумфом России так называемого "победобесия".

Культ войны возвращается

Ведь для того, чтобы напомнить об идеологии, на которую опирается человеконенавистнический режим Путина, в России сегодня используют День победы во Второй мировой войне.

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Однако возникает вопрос, действительно ли Путин будет объявлять войну соседней стране именно 9 мая. Ведь до сих пор считалось совершенно очевидным, что российское политическое руководство желает избегать самой идеи войны в своей пропаганде, связанной с нападением на Украину.

Стоит напомнить, что именно за то, что люди называют войну войной, их арестовывают и готовы даже послать в тюрьму на 15 лет – только чтобы не говорили о том, что Российская Федерация начала 24 февраля 2022 войну против Украины. Окажется, однако, что все эти люди говорили правду, когда говорили, что "специальная военная операция" не является никакой "операцией", а полномасштабной войной России против Украины.

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Возникает и следующий вопрос: а как может измениться реальность для Владимира Путина, если он объявит "специальную военную операцию" войной России против Украины? Это очень важный вопрос с той точки зрения, что такое заявление открывает российскому президенту путь к проведению полномасштабной мобилизации граждан для такой войны. Что, конечно, позволит Путину уже после 9 мая усилить свои усилия касательно войны с соседней страной.

Мы должны осознать, что российский президент не собирается, пока у него есть ресурсы, отступать от своих политических целей, связанных с желанием демонтировать украинское государство и присоединить его территории к Российской Федерации.

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Но для граждан России, поддерживающих внешнеполитический курс Владимира Путина, а мы знаем, что таких сейчас даже на 20% больше, чем это было до тех пор, как Владимир Путин начал войну против Украины (аж 83%), все же существует представление, что с Украиной должны разобраться вооруженные силы, которые существуют уже сейчас.

Массовая мобилизация вряд ли станет подарком для большого количества поклонников российского президента, которые хотели бы следить за происходящим в Украине на своих телевизионных экранах, а не принимать непосредственное участие в военных действиях.

К тому же окажется, что правду говорил не Кремль, который в течение 70 с лишним дней будет повторять, что никакой войны на территории Украины не происходит, а правду говорили те, кто подчеркивал, что 24 февраля 2022 года началась настоящая война, и эта война с Украиной, начатая Путиным, будет длиться долгое время и приведет к непредсказуемым последствиям для самой Российской Федерации как для государства-агрессора.

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