За 2019 год доходы главы Крыма Сергея Аксенова и его жены Елены выросли на 3,09 миллиона рублей. А с 2014 года они увеличились почти на 15 миллионов.

Доход Сергея Аксенова за год составил 4,3 миллиона рублей. Жена пророссийского чиновника опередила его на 10 миллионов, говорится в декларации главы оккупированного Крыма.

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Согласно данным, Елена Аксенова попала в рейтинг самых богатых жен российских чиновников. В прошлом году она заработала около 14 миллионов рублей. Хотя раньше ее прибыль была в разы меньше. Например, в 2014 году она составляла 2,9 миллиона. После 2014 доход начал расти.

Чем владеет "жена" главы оккупированного Крыма

3 квартиры;

11 нежилых помещений;

автомобиль BMW 750 LI XDRIVE;

также в пользовании семьи Аксеновых есть дом площадью 577 квадратных метров и 2 земельных участка.

По информации Крым.Реалии, Елена Аксенова руководит минимум 4 компаниями. Две из них, ООО "Монолит-плюс" и ООО "Галс" после оккупации Крыма не прекратили свою деятельность в Украине. То есть женщина должна платить налоги в бюджет Украины.

Что известно о семье Аксеновых