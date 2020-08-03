После оккупации Крыма жена "главы полуострова" разбогатела в 5 раз
За 2019 год доходы главы Крыма Сергея Аксенова и его жены Елены выросли на 3,09 миллиона рублей. А с 2014 года они увеличились почти на 15 миллионов.
Доход Сергея Аксенова за год составил 4,3 миллиона рублей. Жена пророссийского чиновника опередила его на 10 миллионов, говорится в декларации главы оккупированного Крыма.
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Согласно данным, Елена Аксенова попала в рейтинг самых богатых жен российских чиновников. В прошлом году она заработала около 14 миллионов рублей. Хотя раньше ее прибыль была в разы меньше. Например, в 2014 году она составляла 2,9 миллиона. После 2014 доход начал расти.
Чем владеет "жена" главы оккупированного Крыма
- 3 квартиры;
- 11 нежилых помещений;
- автомобиль BMW 750 LI XDRIVE;
- также в пользовании семьи Аксеновых есть дом площадью 577 квадратных метров и 2 земельных участка.
По информации Крым.Реалии, Елена Аксенова руководит минимум 4 компаниями. Две из них, ООО "Монолит-плюс" и ООО "Галс" после оккупации Крыма не прекратили свою деятельность в Украине. То есть женщина должна платить налоги в бюджет Украины.
Что известно о семье Аксеновых
- До аннексии Крыма о Сергее Аксенове мало что известно: имел маленький бизнес и был членом небольшой пророссийской партии.
- В 90-х нынешний глава аннексированного Крыма был в составе формирований "Греки" и "Сейлем".
- Елена Аксенова является предпринимателем, возглавляет общественную организацию "Русское единство".
- Женщина имеет отношение к десятку фирм в сфере недвижимости и торговли.