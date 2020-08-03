За 2019 рік доходи глави Криму Сергія Аксенова та його дружини Олени зросли на 3,09 мільйона рублів. А з 2014 року вони збільшились майже на 15 мільйонів.

Дохід Сергія Аксенова за рік склав 4,3 мільйона рублів. Дружина проросійського чиновника випередила його на на 10 мільйонів, йдеться у декларації глави окупованого Криму.

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Згідно з даними, Олена Аксенова потрапила у рейтинг найбагатших дружин російських чиновників. Минулого року вона заробила близько 14 мільйонів рублів. Хоча раніше її прибуток був у рази менший. Наприклад, у 2014 році він становив 2,9 мільйона. Після 2014 дохід почав зростати.

Чим володіє "дружина" глави окупованого Криму

3 квартири;

11 нежитлових приміщень;

автомобіль BMW 750 LI XDRIVE;

також у користуванні сім'ї Аксенових є будинок площею 577 квадратних метрів і 2 земельні ділянки.

За інформацією Крим.Реалії, Олена Аксенова керує мінімум 4 компаніями. Дві з них, ООО "Моноліт-плюс" та ООО "Галс" після окупації Криму не припинили свою діяльність в Україні. Тобто жінка повинна платити податки до бюджету України.

Що відомо про сім'ю Аксенових