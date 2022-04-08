Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр. Она обнародовала фотографию с тремя иностранными защитниками Дамиеном, Игорем и Сандрой.

К теме Латвиец, который не смог попасть в иностранный легион, нашел способ помочь защитникам Украины

От себя могу добавить, что Интернациональный легион уже выполняет боевые задания. А к нам поступает все большее количество заявок со всего мира. Особенно после увольнения Киевской области. Эта новость вдохновила весь мир, – написала Анна Маляр.

Об иностранном легионе мало новостей, но так должно быть

Анна Маляр уточнила, что об интернациональном легионе практически ничего не рассказывают. Информацию специально ограничивают, чтобы иностранные защитники чувствовали себя в безопасности.

Впрочем, некоторые бойцы решили публично поведать свои истории. К примеру, Сандра решила воевать за Украину, увидев первые кадры наступления России. Женщина специально приехали ради этого из одной из североевропейских стран.

Может заинтересовать – Грузинские добровольцы в Украине жгут флаг РФ: смотрите видео