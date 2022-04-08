Про це повідомила заступник міністра оборони України Ганна Маляр. Вона оприлюднила фотографію з трьома іноземними захисниками Дамієном, Ігорем та Сандрою.

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Від себе можу лише додати, що Інтернаціональний легіон вже виконує бойові завдання. А до нас надходить все більше заявок з усього світу. Особливо після звільнення Київської області. Ця новина надихнула весь світ, – написала Ганна Маляр.

Про іноземний легіон мало новин, але так має бути

Пані Маляр уточнила, що про інтернаціональний легіон практично нічого не розповідають. Інформацію спеціально обмежують, щоб іноземні захисники почувалися в безпеці.

Утім, деякі бійці вирішили публічно розповісти свої історії. До прикладу, Сандра вирішила воювати за Україну, коли побачила перші кадри наступу Росії. Жінка спеціально приїхали заради цього з однієї із північноєвропейських країн.

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