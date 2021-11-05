После отклонения бюджета: в Португалии состоятся внеочередные парламентские выборы

Президент Португалии Марсело Ребело де Соуза официально 4 ноября объявил о роспуске парламента и назначил досрочные выборы в стране. Предварительно, волеизъявление запланировано на 30 января 2022 года.

Поводом к роспуску парламента стал провал в голосовании за государственный бюджет.

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Досрочные выборы решили назначить после поражения на прошлой неделе социалистического правительства меньшинства Антониу средства во время голосования по бюджету на 2022 год.

Почему голосование провалилось

Коммунисты и Левый блок требовали:

больше льгот и защиты для работников,

улучшение системы социального обеспечения,

более крупных государственных инвестиций в службу здравоохранения.

Однако Кошта проигнорировал эти требования, поскольку был слишком сосредоточен на сокращении дефицита. Он заявил, что не может согласиться на "сознательный вред тяжело восстановленном международному авторитету" после того, как у страны был один из самых больших государственных долгов в Европе и подверглась жесткой экономии в 2011 – 2014 годах.

Сам Кошта, возглавлявший правительство в течение 6 лет относительной стабильности со стабильным экономическим ростом и небольшим профицитом бюджета, исключил отставку. Он подчеркнул, что будет возглавлять свою партию в любой избирательной кампании.