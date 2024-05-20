То есть будут ли применены отключения света зависит исключительно от того, превысит ли каждая область собственные лимиты потребления. В случае, если определенные Укрэнерго показатели в области не будут выходить за норму, электроэнергию не будут ограничивать.

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Применение графиков отключения

С 00:00 и в течение суток 21 мая по всей территории Украины будут действовать графики почасовых отключений. Это касается как промышленных, так и бытовых потребителей.

В Укрэнерго заявили, что графики отключений могут быть применены при превышении определенных объемов лимитов потребления. Отмечается, что Диспетчерский центр компании уже довел их до каждого облэнерго.

Информацию, когда именно будут применены отключения в вашем регионе, можно узнать в кабинете потребителя, на официальных сайтах облэнерго, а также на их страницах в соцсетях,

– отметили в Укрэнерго.

Главной причиной, почему по Украине снова применяют графики отключений – это последствия ракетных ударов оккупантов по энергетической инфраструктуре. Россияне в период с 22 марта по 8 мая пять раз атаковали все крупные тепловые и гидроэлектростанции. Из-за значительных повреждений они не могут производить столько же электроэнергии, как до начала атак.

Состояние энергосистемы Украины