Известно, что вспыхнул пожар и фиксируются разрушения. Об этом рассказал председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.
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Последствия удара по Днепру
Ночью 27 сентября российская армия нанесла ракетный удар по Днепру. Известно, что зафиксированы разрушения.
К счастью, в результате атаки врага пострадавших нет.
Есть разрушения на территории промышленного объекта. Возник пожар, который спасатели потушили. Люди не пострадали,
– говорится в сообщении главы ОВА.
Напомним, что воздушная тревога в Днепропетровской области прозвучала в 00:02. Тогда для региона была угроза атаки ударными БпЛА, вероятно, типа "Шахед".
Уже в 00:25 к этому также добавилась и угроза баллистики. Через несколько минут военные призвали жителей Днепра направляться в укрытие. В 00:28 стало известно о громких звуках в городе, о чем сообщили корреспонденты Общественного.