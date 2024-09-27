Відомо, що спалахнула пожежа та фіксуються руйнування. Про це розповів голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

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Наслідки удару по Дніпру

Вночі 27 вересня російська армія завдала ракетного удару по Дніпру. Відомо, що зафіксовані руйнування.

На щастя, внаслідок атаки ворога постраждалих немає.

Є руйнування на території промислового об'єкту. Виникла пожежа, яку рятувальники загасили. Люди не постраждали,

– ідеться в повідомленні голови ОВА.

Нагадаємо, що повітряна тривога у Дніпропетровській області пролунала о 00:02. Тоді для регіону була загроза атаки ударними БпЛА, ймовірно, типу "Шахед".

Уже о 00:25 до цього також додалася й загроза балістики. Через кілька хвилин військові закликали жителів Дніпра прямувати в укриття. О 00:28 стало відомо про гучні звуки в місті, про що повідомили кореспонденти Суспільного.

