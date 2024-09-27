Там попереджали про загрозу балістики. 24 Канал закликає жителів Запоріжжя і Дніпра не виходити з укриттів до відбоїв тривог.

До теми За кілька хвилин після відбою тривоги: у Сумах чули вибух

Що відомо про вибухи у Дніпрі та Запоріжжі

Повітряна тривога у Дніпропетровській області пролунала о 00:02. Тоді для регіону була загроза атаки ударними БпЛА, ймовірно, типу "Шахед".

Уже о 00:25 до цього також додалася й загроза балістики. В той самий час сирени пролунали й на Запоріжжі.

Увага! Загроза застосування балістики в Кіровоградській, Полтавській, Харківській, Запорізькій області,

– написали Повітряні сили.

Через кілька хвилин військові закликали жителів Дніпра прямувати в укриття. О 00:28 стало відомо про гучні звуки в місті, про що повідомили кореспонденти Суспільного.

"У Дніпрі чутно звуки вибухів", – написали журналісти.

Через хвилину у Суспільному також повідомили й про вибухи у Запоріжжі.

У Запоріжжі було чутно звуки вибуху,

– зазначили кореспонденти.

За даними моніторингових телеграм-каналів, по Дніпру ворог міг запустити ракету типу "Іскандер-М". Повітряні сили також попередили, що біля міста розвідувальний БпЛА росіян проводить дорозвідку.

Про наслідки вибухів у Дніпрі та Запоріжжі поки що в ОВА або меріях нічого не повідомляли.

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