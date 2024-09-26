Про це повідомляють кореспонденти Суспільного. Наразі причина вибуху невідома.

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У Сумах чули вибух

Близько о 17:45 у Сумах чули звук вибуху, однак причини його невідомі. Повітряна тривога в області не оголошена, й про загрози у Повітряних силах не попереджали.

Ба більше, вибух пролунав за кілька хвилин після того, як оголосили відбій повітряної тривоги.

Водночас, варто зауважити, що о 17:21 Повітряні сили попереджали, що спостерігається активність розвідувального БпЛА в районі Харкова і Сум.

Раніше окупанти атакували залізничну станцію в Сумській області. Ворог атакував залізницю дронами.

На жаль, унаслідок атаки в Сумській області є постраждалі. Так, поранення отримали 3 працівників залізниці: поранено одного працівника вагонного господарства, який виконував свої посадові обов'язки, працівника воєнізованої охорони та служби зв'язку, які прямували у відрядження.