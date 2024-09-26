Ігор Терехов повідомив про вибухи в Харкові.

У Харкові вибух. Будьте обережні! Можливі повторні пуски КАБів!

– написав мер міста о 16:43.

У наступному повідомленні він додав: КАБ міг влучити у приватний будинок.

"Маємо попередню інформацію про потрапляння КАБу у приватний житловий будинок. Інформація щодо постраждалих наразі не надходила", – написав Терехов.

У поліції Харківської області традиційно закликали не фіксувати можливі влучання на фото та відео. Цивільні мають перебувати в укриттях під час тривоги.