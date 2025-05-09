У Трампа поражены требованиями Путина

По словам Владимира Зеленского, они с Дональдом Трампом говорили и о ситуации на фронте, и о дальнейшем экономическом сотрудничестве, и о шагах по прекращению огня в российско-украинской войне. Об этом заявил Виталий Портников, информирует 24 Канал.

Читайте также Си использовал визит в Россию на полную: к чему он склонил Путина

Сейчас США иначе оценивают российскую роль в переговорах. Это стало очевидно из комментариев американского вице-президента Джей Ди Вэнса. Он подтвердил, что Россия настаивает на том, чтобы Украина отвела свои войска с той части территории Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей, которые сегодня контролируются Украиной. Как можно понять, американская сторона не воспринимает такую идею России.

В то же время это и было планом Владимира Путина – при посредничестве США захватить без боя территории, которые российской армии не удается взять уже 3 года. Джей Ди Вэнс говорил о таких идеях Путина с определенным удивлением. Как можно было понять, Трампа это не устраивает.

Возможно, именно поэтому сегодня мы видим определенную паузу в процессе переговоров. Для Трампа и для его окружения требования России – это только запросная позиция, максималистская. А с точки зрения Путина, это как раз определенный компромисс. Мол, настоящая задача России – поглощение всей Украины, а то что Путин готов ограничиться территориями только нескольких областей считается в Кремле "щедрым подарком" для американского коллеги. Путин просто не понимает, почему Трамп не осознает этой "щедрости".

Сейчас мы не видим ни признаков того, что США готовы выйти из переговорного процесса, о чем говорил Джей Ди Вэнс, ни того, что переговорный процесс продолжается. Никаких сообщений о контактах между российскими и американскими чиновниками, которые бы свидетельствовали хотя бы об условном прогрессе не наблюдается.

Очевидно, в Вашингтоне рассчитывали, что предупреждения госсекретаря Марко Рубио и Джей Ди Венса о возможности выхода США из переговоров произведут должное впечатление на Путина. Однако они скорее произвели впечатление на украинскую энергетику по развитию взаимоотношений с США.

В Киеве не желают остаться без американской военной и финансовой поддержки. Именно этим объясняется почти единодушное голосование в Верховной Раде за соглашение с США. После этого соглашения Трампу будет очень трудно не столько оставить стол почти прекращенных переговоров, сколько отказать Украине в дальнейшей поддержке по сопротивлению российской агрессии.

Поддержка США останется

На самом деле это и является самым важным в том, чего украинцы ожидают от американской администрации, и смыслом разговора между Трампом и Зеленским. Да, очевидно, что американский президент не может достичь прекращения огня на российско-украинском фронте и отговорить Путина от его агрессивных планов по поглощению Украины. Однако военная и финансовая помощь Украине может убедить россиян, что в ближайшие годы они и близко не подойдут к своей цели по восстановлению империи в границах бывшего СССР.

Именно военная и финансовая поддержки США является одним из факторов, которые позволят в будущем говорить о прекращении войны.

Для Трампа и вопрос российско-украинской войны, и вопрос дальнейших взаимоотношений с Украиной остаются теми, от которых он не может отказаться. Отказ от этих вопросов станет реальной проблемой для его политической репутации. Разговор между президентами лишь подтвердил тот факт, что прекратить дальнейшее сотрудничество с Украиной Трампу будет очень и очень непросто.