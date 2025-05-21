Трамп снова выдает провал за успех

После разговора с Владимиром Путиным Дональд Трамп пообщался с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами. Об этом заявил Виталий Портников, информирует 24 Канал.

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После того как Трамп заявил им, что считает большим успехом согласие Путина о начале переговоров между Россией и Украиной без каких-либо посредников и не упомянул о необходимости прекращения огня на фронте, на линии связи между Америкой и Европой воцарилась тишина.

Очевидно, что европейские лидеры даже не знали, что сказать Трампу, который в привычной к себе манере пытается выдать очередное дипломатическое поражение как большое дипломатическое достижение.

Кстати, недавно нечто подобное мы наблюдали после атак американских ВВС на позиции террористической организации "Ансорула" хуситов в Йемене. После того как оказалось, что атаки приводят лишь к потере Америкой самолетов и обстрелу кораблей США в Красном море, Белый дом пошел на сепаратные договоренности с хуситами, которые согласились не обстреливать корабли США. Когда у Трампа спросили, что он думает о безопасности Израиля, которого Йемен обстреливает баллистическими ракетами, тот спокойно сказал, что его это "не интересует".

Примерно тот же подход мы сейчас видим по российско-украинской войне. Путин не соглашается ни с какими предложениями Трампа. В конце концов президент США принимает позицию российского лидера и начинает подавать ее как реальный успех своей дипломатии.

Европейскому Союзу не остается ничего другого, кроме продолжить политику санкционного давления на Москву, но уже не надеясь на новые санкции со стороны США. Во время разговора с руководителями Германии, Франции, Италии, Финляндии и главой Европейской комиссии Трамп сказал, что не собирается вводить новые санкции, потому что не хочет "мешать" переговорам между Россией и Украиной. Удивление европейских лидеров никак не повлияло на позицию президента США.

Теперь все зависит от ЕС

Кремль доволен достижениями, которые удалось получить Путину во время разговора с американским коллегой. Главное, что сейчас будет делать Россия, – это тянуть время. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков уже подчеркнул, что сроков для подготовки так называемого меморандума, который должен открыть дорогу к прекращению огня и будущих переговоров, нет.

Еще одно реальное препятствие, которое пытается выставить Кремль – это заявление о том, что для того, чтобы работать над меморандумом, Украина должна согласиться с главными направлениями мирного соглашения, которое предложит Москва.

Сейчас самое главное – насколько европейцы смогут прийти в себя после очередного политического шока, связанного с очевидной приверженностью Трампа к Путину. ЕС и Великобритания могут вводить новые санкции против России, создавая серьезные препятствия для нормального функционирования экономики этого агрессивного государства, а также не оставляя Трампу иллюзий, что он сможет сотрудничать с Москвой без завершения войны. Это будет сотрудничество двух изолированных экономик, которые будут вынуждены обходить проблемы, что для российской экономики будут создавать европейские партнеры США.

Скажем, та же система SWIFT, от которой отключили Россию, может начать снова сотрудничать с российскими финансовыми учреждениями только, если с этим согласятся в ЕС.

Подавляющее большинство замороженных российских активов также находится в банковской системе ЕС, а не США.

Восстановление энергетической системы России с продажей газа или нефти в европейские страны, даже если американские компании проявят заинтересованность в возвращении к схеме с "Северными потоками", невозможна без согласия европейских правительств.

Таких примеров можно привести немало. Когда Трамп и Путин разговаривают о торговле между собой, они не могут обойти Европу.

От стойкости европейских лидеров и их готовности противостоять не только агрессивной политике Путина, но и полному отсутствию ценностей и невежеству Трампа, будет зависеть не только выживание Европы, но и выживание демократии. США при Трампе не собираются защищать демократию, а используют сложившуюся ситуацию, в мире, для усиления власти в стиле самых отвратительных авторитарных правителей современности, о которых с энтузиазмом и уважением отзывается Трамп.