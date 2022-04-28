Обе стороны обсуждают вероятные варианты эвакуации людей из Мариуполя и завода "Азовсталь".

Читайте на "Цензор.НЕТ ": Украина готова к неотложным переговорам для эвакуации людей из "Азовстали", – Зеленский

Зеленский рассказал, что на сегодняшней встрече генсек ООН Антониу Гутерреш уделил много времени вопросу разблокировки "Азовстали".

"Мы обсудили, что мы можем сделать, что ООН может сделать, чтобы разблокировать "Азовсталь" и сохранить жизнь людям", – отметил президент.

Он добавил, что сейчас он верит в скорый результат.

Я буду верить, как и вы, прежде всего, как все те, чьи близкие заблокированы, что генеральному секретарю и всем нам удастся получить желаемый результат, получить назад наших живых людей.

– подчеркнул Зеленский.

В то же время, генсек ООН добавил, что жителей нужно немедленно спасать, поскольку в регионе – настоящий ад.