После ремонта восстановлен трамвайный маршрут №33 с новыми вагонами "Татра-Юг", – Виталий Кличко

Трамвайный маршрут №33 в Киеве полностью восстановлен. Там отремонтированы колеи и будут курсировать новые вагоны "Татра-Юг".

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко. Всего на маршруте 8 трамваев украинского производителя.

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Кличко об изменениях трамвайных линий

Сегодня на маршрут №33 (из Троещины на Дарницу) вышли 8 новеньких трамваев украинского производителя "Татра-Юг". Теперь маршрут курсирования полностью восстановлен. Новые трамваи будут курсировать по обновленным путям, которые отремонтировали на участке между улицами Павла Усенко и Карельским переулком,

– сообщил Виталий Кличко.

По его словам, всего обновлено 1076 метров трамвайного пути. Заменено 1809 шпал, демонтировано 2 стрелочных переезда. В настоящее время завершают работы по благоустройству.



После ремонта восстановлен трамвайный маршрут №33 / Фото телеграмм Виталия Кличко

Интервал движения трамвая №33 в пиковые часы составит 15 минут.

Ранее сообщалось, что с 20 марта в связи с окончанием ремонта трамвайных путей полностью возобновляется движение 6 трамвайных маршрутов, ранее работавших по сокращенным схемам: №№ 8, 22, 23, 29, 32 и 33.



После ремонта восстановлен трамвайный маршрут №33 / Фото телеграмм Виталия Кличко

Также сообщалось, что на красной ветке Киевского метрополитена начал курсировать патриотический артпоезд, расписанный художниками в подарок городу. На его вагонах изображены патриотические рисунки, слова и фразы, ставшие символическими во время полномасштабной войны.