Об этом 10 августа рассказали в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям. В частности, в Циркунах Харьковского района произошло сразу 16 пожаров.

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"Горели частные жилые дома, хозяйственные постройки, дворовые застройки, гаражи, а также магазин. К ликвидации пожаров привлекли пожарных из Салтовского, Киевского, Немышлянского районных подразделений, а также из Луганского гарнизона ГСЧС", - сообщили спасатели.



За сутки в Циркунах возникло 16 пожаров / Фото ГСЧС

Есть пострадавшая

По словам главы Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова, оккупанты с 9 по 10 августа больше всего били по Циркунам. Обстрел был непрерывным.

В Областном центре экстренной медицинской помощи сообщили, что в Циркунах ранения получила 64-летняя женщина . Она находится в состоянии средней тяжести.



Спасатели борются с последствиями / Фото ГСЧС



Огонь уничтожил дома людей / Фото ГСЧС

Бои на Харьковщине

Руководитель ОВА сообщил, что враг активно использует против украинских военных на территории Харьковской области танки, ствольную и реактивную артиллерию. Оккупанты попытались пойти на штурм в направлении Ветеринарное – Уды. Однако они отступили с потерями.

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"В районе Байрак – Гусаровка бои продолжаются до сих пор. Наши военные удерживают позиции и уничтожают российских оккупантов. Поддерживаем наших защитников и верим в победу!", – добавил Синегубов.

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