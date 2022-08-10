Про це 10 серпня розповіли у Державній службі з надзвичайних ситуацій. Зокрема, у Циркунах, що у Харківському районі, сталося одразу 16 пожеж.

До теми Окупанти наступають на Харківщині: біля Ветеринарного їх відкинули, під Гусарівкою – бої

"Горіли приватні житлові будинки, господарчі споруди, надвірні забудови, гаражі, а також магазин. До ліквідації пожеж залучили вогнеборців з Салтівського, Київського, Немишлянського районних підрозділів, а також з Луганського гарнізону ДСНС", – повідомили рятувальники.



За добу у Циркунах виникло 16 пожеж / Фото ДСНС

Є постраждала

За словами очільника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова, окупанти з 9 по 10 серпня найбільше гатили по Циркунах. Обстріл був безперервним.

В Обласному центрі екстреної медичної допомоги повідомили, що у Циркунах поранення отримала 64-річна жінка. Вона у стані середньої важкості.



Рятувальники борються з наслідками / Фото ДСНС



Вогонь знищив домівки людей / Фото ДСНС

Бої на Харківщині

Керівник ОВА повідомив, що ворог активно використовує проти українських військових на території Харківської області танки, ствольну та реактивну артилерію. Окупанти спробували піти на штурм у напрямку Ветеринарне – Уди. Проте вони відступили з втратами.

До речі Окупанти вдарили по медустанові у Харкові: кадри жахливих наслідків нічного обстрілу

"У районі Байрак – Гусарівка бої тривають досі. Наші військові тримають позиції та знищують російських окупантів. Підтримуємо наших захисників та віримо в перемогу!", – додав Синєгубов.

Зверніть увагу – обстріли 10 серпня на Дніпропетровщині: дивіться відео