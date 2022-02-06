Этот кейс называется просто – Иран. Эта страна попала под жесткие ограничения в 2018 году, когда США вышли из ядерной сделки и ударили мощным пакетом санкций по Тегерану.

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Экономика Ирана рухнула

Иранская экономика рухнула в один момент. Даже не смотря на попытки властей решить эту проблему, заигрывая с Китаем – никакого реального развития экономики в Иране не будет до тех пор, пока США не снимут эти санкции. И в Тегеране это признают.

Для России пример Ирана довольно показательный. Ведь США использовали против Ирана ровно тот же набор санкций, которыми сегодня Белый Дом грозит Кремлю за вторжение в Украину. Здесь:

и эмбарго на поставку природных ресурсов;

и запрет на расчеты в долларах;

и настоящая торговая блокада.

Была попытка обойти санкции США

Вот этот самый "низкий уровень роста" обеспечен, в том числе, продажей энергоресурсов в Китай. Да, иранские власти попытались обойти санкции США и углубить экономические связи с Китаем и той же Россией.

Не просто так лидер Ирана Ибрагим Раиси накануне ездил в Москву. У России может возникнуть проблема и с обеспечением даже такого низкого уровня роста экономики.

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В чем дело

Дело в том, что против России уже введены санкции, начиная с 2014 года. В результате даже тех ограничений, которые есть сегодня, российская экономика фактически заморожена.

Она все еще показывает какой-то минимальный рост, но в случае усиления санкций Кремль не сможет рассчитывать даже это. А спасительный круг в виде продажи газа Китаю, уже использован.

К тому же, пример Ирана показывает, что покрыть все убытки от санкций переориентацией на авторитарные рынки – невозможно.

Для примера! Объем экспорта иранской нефти до американских санкций составлял почти 2,5 миллиона баррелей в день, а сегодня Иран экспортирует около полумиллиона баррелей, то есть в 5 раз меньше.

Эксперты подмечают, что для того, чтобы компенсировать убытки, Иран попадает в полную зависимость от Китая и России.

Россия не имеет вариантов

Но у России даже такого варианта нет. Ведь для Ирана рынком сбыта стал Китай и Россия, а вот для Кремля, в случае введения санкций, останется только один маршрут – это Китай. Но вот проблема в Пекине пока осторожничают.

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Делают это китайцы не просто так. Ведь те отношения России и Китая, которые на сегодняшний день можно назвать партнерскими, после введения санкций США превратятся в полностью зависимые. Китай сможет уже совсем за бесценок покупать российские ресурсы.



В Пекине пока осторожничают с Россией / Фото Salam News

При этом у России существует еще один критически важный фактор убивающий экономику, которого нет в Иране – это олигархи и коррумпированные чиновники.

Ведь не просто так Москва очень остро отреагировала на заявления Лондона о том, что деньги и имущество путинских олигархов на Западе будут отобраны.

"Таких санкций мир еще не видел"

Сейчас вся лояльность российского политикума и бизнеса к Путину держится именно на деньгах в западных банках. Если эти деньги отнять, то само присутствие Путина на посту президента потеряет всякий смысл.

Резюмируя, несмотря на якобы жесткую позицию Ирана, там все же надеются на снятие санкций. Ведь развитие страны буквально остановлено. Как-то обойти мертвую хватку санкций США просто невозможно.

Россия же делает вид, что санкции ей только на пользу, а наибольший вред от них получит сам Запад. Но США пошли еще дальше.

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Байден прямо заявил, что таких санкций, которые Вашингтон приготовил для России, мир еще не видел. То есть даже проблемы Ирана покажутся незначительными на этом фоне.