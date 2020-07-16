После слухов о слежке за Разумковым глава аппарата ВРУ написал заявление на увольнение
Руководитель аппарата Верховной Рады Вячеслав Штучный написал заявление на увольнение, датированное 15 июля. Аргументирует он это решение желанием перейти на другую должность. Произошло это вскоре после скандала с распространением слухов о слежке за спикером ВРУ Дмитрием Разумковым.
Глава аппарата ВРУ решил уволиться
Копию заявления, написанного от руки и датированного 15 июля, опубликовал в своем телеграмм-канале народный депутат от "Слуги народа" Александр Качура, а затем информацию подтвердила "Украинская правда".
Напомним Штучный руководителем аппарата Рады стал 20 сентября 2019 года: что о нем известно
В заявлении Штучного говорится:
- "В связи с решением вопроса о назначении меня на другую должность в государственном органе прошу рассмотреть вопрос о моем увольнении с должности руководителя аппарата Верховной Рады Украины".
Качура, комментируя заявление Штучного, написал:
- "Считаю его решение очень мудрым и взвешенным".
Напомним, в мае 2019 президент Зеленский назначил Штучного первым заместителем начальника Управления государственной охраны (УГО). А с сентября тот возглавил аппарат ВРУ.
Заявление на увольнение Вячеслава Штучного / Фото с телеграмм-канала Александра Качуры
О Штучном и скандале со слежкой за Разумковым: коротко
"Украинская правда" в конце июня 2020 года со ссылкой на влиятельного депутата "Слуги народа" писала:
- "В Офисе Президента платят руководителю аппарата Верховной Рады Вячеславу Штучному, чтобы тот следил за действиями руководителя парламента Дмитрия Разумкова".
Причина, мол, в том, что в ОП опасаются популярности спикера и возможной конкуренции с его стороны в отношении главы государства. На этой почве между Разумковым и Ермаком якобы существует конфликт.
28 июня первый вице-спикер Рады Руслан Стефанчук опроверг эти слухи:
- Показания некоего анонимного депутата – это не доказательство, да и никакого конфликта Ермака и Разумкова нет, между ними "абсолютный конструктив".