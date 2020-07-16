Руководитель аппарата Верховной Рады Вячеслав Штучный написал заявление на увольнение, датированное 15 июля. Аргументирует он это решение желанием перейти на другую должность. Произошло это вскоре после скандала с распространением слухов о слежке за спикером ВРУ Дмитрием Разумковым.

Глава аппарата ВРУ решил уволиться

Копию заявления, написанного от руки и датированного 15 июля, опубликовал в своем телеграмм-канале народный депутат от "Слуги народа" Александр Качура , а затем информацию подтвердила " Украинская правда ".

Напомним Штучный руководителем аппарата Рады стал 20 сентября 2019 года: что о нем известно

В заявлении Штучного говорится:

"В связи с решением вопроса о назначении меня на другую должность в государственном органе прошу рассмотреть вопрос о моем увольнении с должности руководителя аппарата Верховной Рады Украины".

Качура, комментируя заявление Штучного, написал:

"Считаю его решение очень мудрым и взвешенным".

Напомним, в мае 2019 президент Зеленский назначил Штучного первым заместителем начальника Управления государственной охраны (УГО). А с сентября тот возглавил аппарат ВРУ.



Заявление на увольнение Вячеслава Штучного / Фото с телеграмм-канала Александра Качуры

О Штучном и скандале со слежкой за Разумковым: коротко

" Украинская правда " в конце июня 2020 года со ссылкой на влиятельного депутата "Слуги народа" писала:

" В Офисе Президента платят руководителю аппарата Верховной Рады Вячеславу Штучному, чтобы тот следил за действиями руководителя парламента Дмитрия Разумкова ".

Причина, мол, в том, что в ОП опасаются популярности спикера и возможной конкуренции с его стороны в отношении главы государства. На этой почве между Разумковым и Ермаком якобы существует конфликт.

28 июня первый вице-спикер Рады Руслан Стефанчук опроверг эти слухи: