Після чуток про стеження за Разумковим голова апарату ВРУ написав заяву на звільнення
Керівник апарату Верховної Ради В'ячеслав Штучний написав заяву на звільнення, датовану 15 липня. Аргументує він це рішення бажанням перейти на іншу посаду. Сталося це невдовзі після скандалу з поширенням чуток про стеження за спікером ВРУ Дмитром Разумковим.
Голова апарату ВРУ вирішив звільнитися
Копію заяви, написаної від руки та датованої 15 липня, опублікував у своєму телеграм-каналі народний депутат від "Слуги народу" Олександр Качура, а згодом інформацію підтвердила "Українська правда".
Нагадаємо Штучний керівником апарату Ради став 20 вересня 2019 року: що про нього відомо
У заяві Штучного мовиться:
- "У зв'язку з розв'язанням питання про призначення мене на іншу посаду в державному органі прошу розглянути питання про моє звільнення з посади керівника апарату Верховної Ради України".
Качура, коментуючи заяву Штучного, написав:
- "Вважаю його рішення дуже мудрим і виваженим".
Нагадаємо, у травні 2019 президент Зеленський призначив Штучного першим заступником начальника Управління державної охорони (УДО). А з вересня той очолив апарат ВРУ.
Заява на звільнення В'ячеслава Штучного / Фото з телеграм-каналу Олександра Качури
Про Штучного і скандал зі стеженням за Разумковим: коротко
"Українська правда" наприкінці червня 2020 року з посиланням на впливового депутата "Слуги народу" писала:
- "В Офісі Президента платять керівнику апарату Верховної Ради В'ячеславу Штучному, аби той стежив за діями керівника парламенту Дмитра Разумкова".
Причина, мовляв, у тому, що в ОП остерігаються популярності спікера та можливої конкуренції з його боку щодо глави держави. На цьому ґрунті між Разумковим і Єрмаком начебто існує конфлікт.
28 червня перший віцеспікер Ради Руслан Стефанчук спростував ці чутки:
- Свідчення якогось анонімного депутата – це не доказ, та й жодного конфлікту Єрмака та Разумкова немає, між ними "абсолютний конструктив".