Керівник апарату Верховної Ради В'ячеслав Штучний написав заяву на звільнення, датовану 15 липня. Аргументує він це рішення бажанням перейти на іншу посаду. Сталося це невдовзі після скандалу з поширенням чуток про стеження за спікером ВРУ Дмитром Разумковим.

Голова апарату ВРУ вирішив звільнитися

Копію заяви, написаної від руки та датованої 15 липня, опублікував у своєму телеграм-каналі народний депутат від "Слуги народу" Олександр Качура, а згодом інформацію підтвердила "Українська правда".

Нагадаємо Штучний керівником апарату Ради став 20 вересня 2019 року: що про нього відомо

У заяві Штучного мовиться:

"У зв'язку з розв'язанням питання про призначення мене на іншу посаду в державному органі прошу розглянути питання про моє звільнення з посади керівника апарату Верховної Ради України".

Качура, коментуючи заяву Штучного, написав:

"Вважаю його рішення дуже мудрим і виваженим".

​Нагадаємо, у травні 2019 президент Зеленський призначив Штучного першим заступником начальника Управління державної охорони (УДО). А з вересня той очолив апарат ВРУ.



Заява на звільнення В'ячеслава Штучного / Фото з телеграм-каналу Олександра Качури

Про Штучного і скандал зі стеженням за Разумковим: коротко

"Українська правда" наприкінці червня 2020 року з посиланням на впливового депутата "Слуги народу" писала:

"В Офісі Президента платять керівнику апарату Верховної Ради В'ячеславу Штучному, аби той стежив за діями керівника парламенту Дмитра Разумкова".

Причина, мовляв, у тому, що в ОП остерігаються популярності спікера та можливої конкуренції з його боку щодо глави держави. На цьому ґрунті між Разумковим і Єрмаком начебто існує конфлікт.

28 червня перший віцеспікер Ради Руслан Стефанчук спростував ці чутки: