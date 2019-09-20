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      Керівником апарату Ради став В'ячеслав Штучний: що про нього відомо

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      В'ячеслав Штучний став керівником апарату ВРУ
      В'ячеслав Штучний став керівником апарату ВРУ / Фото з Facebook

      Народні депутати призначили керівником апарату Верховної Ради ІХ скликання В'ячеслава Штучного. Раніше він був першим заступником начальника Управління державної охорони.

      Призначення Штучного підтримали 340 нардепів, проти не голосував ніхто. Рішення приймалося без обговорення.

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      Що відомо про В'ячеслава Штучного? 

      У травні 2019 року Президент Володимир Зеленський призначив його першим заступником начальника Управління державної охорони. До цього, з січня 2018 року був позаштатним радником глави МЗС.

      Штучний – кандидат юридичних наук, колишній підприємець і директор Інституту управління державної охорони України Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

      Окрім того, у 2017-2018 роках був науковим співробітником Науково-дослідного центру з проблем боротьби з організованою злочинністю при РНБО.

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      Теги: Новини України Новини політики Верховна Рада
      Джерело: 24 канал
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