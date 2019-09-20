Зеленський призначив начальника Служби зовнішньої розвідки: що про нього відомо
Президент Володимир Зеленський призначив нового начальника Служби зовнішньої розвідки. Цю посаду отримав Валерій Євдокимов, який з липня був заступником керівника СЗР.
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Про це йдеться в указах №709-710 / 2019 від 20 вересня.
Що відомо про Валерія Євдокимова? Валерій Євдокимов народився 1969 року у Рівному. Закінчив Інститут Прикордонних військ України, Національну академію Служби безпеки України та Києво-Могилянську бізнес-школу.
У 2013 році обіймав посаду начальника управління адміністрації Державної прикордонної служби України. В тому ж році він отримав звання генерал-майора.
У 2017 році до Дня прикордонника Євдокимов отримав орден Данила Галицького за особистий внесок у справу охорони державного кордону.
9 липня 2019 року президент Зеленський призначив Євдокимова заступником начальника СЗР.