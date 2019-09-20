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      Зеленський призначив начальника Служби зовнішньої розвідки: що про нього відомо

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      Валерій Євдокимов
      Валерій Євдокимов / szru.gov.ua

      Президент Володимир Зеленський призначив нового начальника Служби зовнішньої розвідки. Цю посаду отримав Валерій Євдокимов, який з липня був заступником керівника СЗР.

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      Про це йдеться в указах №709-710 / 2019 від 20 вересня.

      Що відомо про Валерія Євдокимова? Валерій Євдокимов народився 1969 року у Рівному. Закінчив Інститут Прикордонних військ України, Національну академію Служби безпеки України та Києво-Могилянську бізнес-школу.

      У 2013 році обіймав посаду начальника управління адміністрації Державної прикордонної служби України. В тому ж році він отримав звання генерал-майора.

      У 2017 році до Дня прикордонника Євдокимов отримав орден Данила Галицького за особистий внесок у справу охорони державного кордону.

      9 липня 2019 року президент Зеленський призначив Євдокимова заступником начальника СЗР.

      blog_ava
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      Теги: Призначення Зеленського Новини політики Новини України СБУ
      Джерело: 24 Канал
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