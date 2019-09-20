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      Зеленский назначил начальника Службы внешней разведки: что о нем известно

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      Валерий Евдокимов
      Валерий Евдокимов / szru.gov.ua

      Президент Владимир Зеленский назначил нового начальника Службы внешней разведки. Эту должность получил Валерий Евдокимов, который с июля был заместителем руководителя СВР.

      Информация о назначении Евдокимова главой СВР опубликована в указах №709-710 на сайте президента.

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      12 сентября Владимир Зеленский уволил Владислава Бухарева с должности главы Службы внешней разведки. Глава государства назначил его первым заместителем председателя СБУ.

      Что известно о Валерии Евдокимове?Валерий Евдокимов родился в 1969 году в Ровно. Окончил Институт Пограничных войск Украины, Национальную академию Службы безопасности Украины и Киево-Могилянскую бизнес-школу.

      В 2013 году занимал должность начальника управления администрации Государственной пограничной службы Украины. В том же году он получил звание генерал-майора.

      В 2017 году к Дню пограничника Евдокимов получил орден Данилы Галицкого за личный вклад в дело охраны государственной границы.

      9 июля 2019 года президент Зеленский назначил Евдокимова заместителем начальника СВР.

      Чем занимается СВР?

      Служба внешней разведки создана в 2004 году на базе Департамента разведки и разведподразделений региональных органов СБУ.

      В ее функции входит разведывательная деятельность в политической, экономической, военно-технической, научно-технологической, информационной и экологической сферах. Также служба занимается борьбой с международной организованной преступностью, терроризмом, обеспечением безопасности учреждений и граждан Украины за рубежом.

      Руководитель СВР входит в состав Совета национальной безопасности и обороны Украины и подчиняется непосредственно президенту Украины.

      служба зовнішньої розвідки
      Структура Службы внешней разведки Украины

      О всех назначениях Владимира Зеленского – читайте в материалах 24 канала.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Назначения Зеленского СБУ
      Источник: 24 Канал
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