Руководителем аппарата Рады стал Вячеслав Штучный: что о нем известно

Народные депутаты назначили руководителем аппарата Верховной Рады ІХ созыва Вячеслава Штучного. Ранее он был первым заместителем начальника Управления государственной охраны.

Назначение Штучного поддержали 340 нардепов, против него не голосовал никто. Решение принималось без обсуждения.

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Что известно о Вячеславе Штучном?

В мае 2019 года Президент Владимир Зеленский назначил его первым заместителем начальника Управления государственной охраны. До этого, с января 2018 года, был внештатным советником главы МИД.

Штучный – кандидат юридических наук, бывший предприниматель и директор Института управления государственной охраны Украины Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

Кроме того, в 2017-2018 годах был научным сотрудником Научно-исследовательского центра по проблемам борьбы с организованной преступностью при СНБО.